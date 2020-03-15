Врач рассказал, как улучшить самочувствие при резкой смене погоды
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Заслуженный врач России,
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Заслуженный врач России,
По его словам, людям, у которых при переменах погоды понижается давление, надо выпить крепкий сладкий кофе или несколько таблеток кофеина, а также некоторое время полежать с приподнятыми ногами. Тем, чье давление повышается, врач порекомендовал соблюдать привычный режим и внимательно следить за питанием.
Лильин предупредил, что в некоторых случаях сильная метеозависимость может стать причиной серьезных заболеваний.
«Иногда это может быть даже опасно, поскольку подъемы и падения давления могут привести к гипертоническим кризам, отсюда появление
При сохранении плохого самочувствия специалист посоветовал обратиться к врачу.