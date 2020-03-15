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13:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

Инженер показал, как на самом деле выглядит Юпитер

Он создал «объемное» видео с эффектом присутствия.

Если бы космонавты подлетели к Юпитеру, то увидели бы его примерно таким, как на видео от инженера Кевина Джилла.

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Специалист из Лаборатории реактивного движения NASA обрабатывает снимки и видео, полученные космическими зондами и телескопами. В этот раз он использовал изображения, полученные космическим аппаратом «Юнона». Автоматическая межпланетная станция была запущена в космос в 2011 году для исследования Юпитера и вышла на орбиту планеты в 2016 году.

Джилл провел эксперимент и применил эффект «рыбьего глаза». Это позволило создать объемное изображение далекой планеты с «эффектом присутствия».

«Очень много настроек, но это не так уж плохо», — прокомментировал результат инженер.

Анна Лысенко

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