Инженер показал, как на самом деле выглядит Юпитер

Если бы космонавты подлетели к Юпитеру, то увидели бы его примерно таким, как на видео от инженера Кевина Джилла.
Специалист из Лаборатории реактивного движения NASA обрабатывает снимки и видео, полученные космическими зондами и телескопами. В этот раз он использовал изображения, полученные космическим аппаратом «Юнона». Автоматическая межпланетная станция была запущена в космос в 2011 году для исследования Юпитера и вышла на орбиту планеты в 2016 году.
Джилл провел эксперимент и применил эффект «рыбьего глаза». Это позволило создать объемное изображение далекой планеты с «эффектом присутствия».
«Очень много настроек, но это не так уж плохо», — прокомментировал результат инженер.