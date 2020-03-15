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14:50 (мск), источник: Погода Mail.ru

Москву замело снегом (фото)

В столице за сутки выпало 30% месячной нормы осадков.

Зима в Москву все же пришла, хоть и в середине марта. За сутки в столице выпало 10 мм осадков, что составляет 25−30% месячной нормы, сообщают в центре погоды «Фобос». Температура ночью опускалась до 6−7 градусов ниже нуля.

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Московское метеобюро отметило, что такого снежного покрова в столичном регионе не было уже две недели. Синоптики уточнили, что выпавший снег скоро растает. В понедельник и вторник ожидается от 2 до 4 градусов тепла.

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Тем временем в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы.

Ранее метеорологи пообещали россиянам в этом году «малиновое» лето. Температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.

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Анна Лысенко

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14 марта© Ньюстюб
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