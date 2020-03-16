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10:15 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 16 марта: какой будет весна

Множество примет в этот день связано с птицами.

Источник: Агентство «Москва»

Православная церковь 16 марта почитает святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. По народным приметам в этот день наши предки определяли погоду на весну.

Услышать днем громкий и раскатистый гром — к ясной погоде, глухой и вдалеке — к ненастью. Если гром гремит на севере — лето будет холодным, а если гремит утром — дождливым.

Погоду на весну можно определить и по тающему снегу. Если вокруг дерева он тает с пологими краями, то весна будет затяжная. Если же круги с крутыми краями, то весна будет ранняя и короткая.

Множество примет 16 марта связаны с птицами. Так, купающаяся в снегу ворона — к ясной и теплой погоде. Синицы громко и весело щебечут — к теплым и ясным дням. А если они сидят стайками нахохлившись — стоит ждать заморозков. Снегири под окном поют — к потеплению, а если сидят на снегу — к снегопадам.

Высоко летящие гуси — к половодью весной, а если они летят низко — воды будет мало. В полдень на юге закричала ворона — стоит ждать потепления. Если она каркает на северной стороне — к холодам.

Екатерина Гура

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