Погодные приметы на 16 марта: какой будет весна
Множество примет в этот день связано с птицами.
Множество примет в этот день связано с птицами.
Православная церковь 16 марта почитает святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. По народным приметам в этот день наши предки определяли погоду на весну.
Услышать днем громкий и раскатистый гром — к ясной погоде, глухой и вдалеке — к ненастью. Если гром гремит на севере — лето будет холодным, а если гремит утром — дождливым.
Множество примет 16 марта связаны с птицами. Так, купающаяся в снегу ворона — к ясной и теплой погоде. Синицы громко и весело щебечут — к теплым и ясным дням. А если они сидят стайками нахохлившись — стоит ждать заморозков. Снегири под окном поют — к потеплению, а если сидят на снегу — к снегопадам.
Высоко летящие гуси — к половодью весной, а если они летят низко — воды будет мало. В полдень на юге закричала ворона — стоит ждать потепления. Если она каркает на северной стороне — к холодам.
Екатерина Гура