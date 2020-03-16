В космосе нашли «пушистую» галактику
Космический телескоп «Хаббл» сделал детальный снимок галактики NGC 4237 в созвездии Волосы Вероники. Она удалена от Земли примерно на 60 миллионов световых лет.
Космический телескоп «Хаббл» сделал детальный снимок галактики NGC 4237 в созвездии Волосы Вероники. Она удалена от Земли примерно на 60 миллионов световых лет.
NGC 4237 — флоккулентная спиральная галактика. В отличие от галактик с упорядоченной спиральной структурой, узор флоккулентных галактик состоит из отдельных кусочков. Спиральные рукава не являются непрерывными структурами.
По данным астрономов, примерно 30% спиральных галактик являются флоккулентными.
На снимках NGC 4237 ученых заинтересовала галактическая выпуклость — яркая центральная область. Она может многое подсказать об эволюции галактик и образовании черных дыр, которые часто скрываются в их центре.
Анна Лысенко