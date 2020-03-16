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10:27 (мск), источник: Погода Mail.ru

В космосе нашли «пушистую» галактику

Космический телескоп «Хаббл» сделал детальный снимок галактики NGC 4237 в созвездии Волосы Вероники. Она удалена от Земли примерно на 60 миллионов световых лет.

Источник: ESA
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NGC 4237 — флоккулентная спиральная галактика. В отличие от галактик с упорядоченной спиральной структурой, узор флоккулентных галактик состоит из отдельных кусочков. Спиральные рукава не являются непрерывными структурами. Из-за этого такие галактики иногда похожи на пушистую вату.

По данным астрономов, примерно 30% спиральных галактик являются флоккулентными.

На снимках NGC 4237 ученых заинтересовала галактическая выпуклость — яркая центральная область. Она может многое подсказать об эволюции галактик и образовании черных дыр, которые часто скрываются в их центре.

Анна Лысенко

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