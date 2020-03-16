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12:20 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Водный» кризис в Австралии показали с самолета (фото)

Выжженная солнцем земля.

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Специалист по аэрофотосъемке Юджин Тан создал серию снимков, которые показывают масштабы недавней засухи в австралийском Сиднее и окрестностях города.

Всемирно известный фотограф сотрудничал с организацией Sydney Water, которая занимается проблемами воды в регионе. Серия фото — напоминание о том, как важно принимать меры для защиты водных запасов.

На снимках Тана — местные пляжи, дамбы, парки и другие места, пораженные засухой.

Последнее лето в Австралии назвали Черным. Оно оказалось рекордным в плане температур и низкой влажности. Климатологи также отмечают многолетнее сокращение осадков в стране.

Анна Лысенко

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