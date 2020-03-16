«Водный» кризис в Австралии показали с самолета (фото)
Выжженная солнцем земля.
Выжженная солнцем земля.
Специалист по аэрофотосъемке Юджин Тан создал серию снимков, которые показывают масштабы недавней засухи в австралийском Сиднее и окрестностях города.
Всемирно известный фотограф сотрудничал с организацией Sydney Water, которая занимается проблемами воды в регионе. Серия фото — напоминание о том, как важно принимать меры для защиты водных запасов.
На снимках Тана — местные пляжи, дамбы, парки и другие места, пораженные засухой.
Последнее лето в Австралии назвали Черным. Оно оказалось рекордным в плане температур и низкой влажности. Климатологи также отмечают многолетнее сокращение осадков в стране.
Анна Лысенко