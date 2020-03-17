Синоптик объяснил аномально теплую зиму в России
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал причины аномально теплой зимы в России.
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал причины аномально теплой зимы в России.
По словам синоптика, это не связано с глобальным изменением климата — циклическим процессом, который проявляется в определенные периоды, а затем сходит на нет
Тишковец напомнил о крупных пожарах в Сибири, Австралии и Северной Америке, которые выпустили гигантский выхлоп черного углеводорода. По мнению эксперта, поднявшийся углеводород пробил тропосферу и в нижней стратосфере растекся над Землей, не пропуская холодные массы.
На то, чтобы атмосфера пришла в норму, как утверждает синоптик, может потребоваться несколько лет.
«Пока сажа от пожарищ сама по себе не утилизируется, она будет влиять на
Эксперт добавил, что впереди еще много климатических событий, однако человечество переживало их не раз.