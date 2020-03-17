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10:01 (мск), источник: РИА Новости

Синоптик объяснил аномально теплую зиму в России

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал причины аномально теплой зимы в России.

Источник: РИА Новости

По словам синоптика, это не связано с глобальным изменением климата — циклическим процессом, который проявляется в определенные периоды, а затем сходит на нет из-за солнечной и вулканической активности, а также деятельности человека.

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Тишковец напомнил о крупных пожарах в Сибири, Австралии и Северной Америке, которые выпустили гигантский выхлоп черного углеводорода. По мнению эксперта, поднявшийся углеводород пробил тропосферу и в нижней стратосфере растекся над Землей, не пропуская холодные массы.

На то, чтобы атмосфера пришла в норму, как утверждает синоптик, может потребоваться несколько лет.

«Пока сажа от пожарищ сама по себе не утилизируется, она будет влиять на термо-динамический баланс атмосферы», — цитирует его слова «Российская газета».

Эксперт добавил, что впереди еще много климатических событий, однако человечество переживало их не раз.

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