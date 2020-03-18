Жители РФ назвали плюсы и минусы тёплой зимы
Мнения жителей России о тёплой зиме 2019−2020 гг. разделились практически поровну. 48% тёплая зима понравилась, 44% — нет, свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Мнения жителей России о тёплой зиме 2019−2020 гг. разделились практически поровну. 48% тёплая зима понравилась, 44% — нет, свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Сторонники тёплой зимы объяснили, в чём положительные последствия: быстрее наступит лето, лучше будет урожай, экономия на отоплении и одежде, меньше снега на дорогах, меньше болезней.
Противники считают, что отрицательные последствия проявятся: плохой урожай, жара, засуха, пожары, изменение климата, глобальное потепление, плохо для природы, для экологии, рост количества вредителей и паразитов.
Опрос проведен 8 марта 2020 года в 53 субъектах РФ. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Как сообщало ИА REGNUM, почти половина жителей России (48%) считают, что тёплая зима — признак глобального потепления.