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11:32 (мск), источник: Погода Mail.ru

Черная дыра в центре нашей галактики «забеспокоилась»

Возросла интенсивность и частота вспышек.

Источник: NASA

Черная дыра Стрелец A*, которая находится в центре Млечного Пути, стала более активной в последние годы, утверждает группа французских и бельгийских астрономов.

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Их результаты, опубликованные в журнале препринтов arXiv, подтверждают аналогичные выводы более раннего исследования.

В частности, в 2017 году европейские ученые обнаружили, что с 1999 по 2015 год в центре Млечного пути наблюдались 107 очень ярких вспышек. При этом с 31 августа 2014 года частота этих вспышек увеличилась в три раза.

В новом исследовании астрономы собрали и проанализировали данные трех телескопов «Чандра», «Свифт» и XMM-Newton в период с 2016 по 2018 год. Они обнаружили еще 14 очень ярких вспышек. А данные телескопа «Свифт» за 2019 год показали еще четыре яркие вспышки, подтверждающие, что черная дыра «забеспокоилась».

Оба исследования относятся только к рентгеновским вспышкам. Но наблюдения в других диапазонах подтверждают, что с черной дырой что-то происходит. Так, в прошлом году яркость центра нашей галактики в 75 раз превышала обычную в ближнем инфракрасном диапазоне.

Стрелец A* находится на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли, поэтому не представляет угрозы, успокаивают ученые. Причиной ярких вспышек могут быть магнитные взаимодействия вещества, находящегося на очень близком расстоянии от горизонта событий.

Анна Лысенко

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