Черная дыра в центре нашей галактики «забеспокоилась»
Возросла интенсивность и частота вспышек.
Возросла интенсивность и частота вспышек.
Черная дыра Стрелец A*, которая находится в центре Млечного Пути, стала более активной в последние годы, утверждает группа французских и бельгийских астрономов.
Их результаты, опубликованные в журнале препринтов arXiv, подтверждают аналогичные выводы более раннего исследования.
В частности, в 2017 году европейские ученые обнаружили, что с 1999 по 2015 год в центре Млечного пути наблюдались 107 очень ярких вспышек. При этом с 31 августа 2014 года частота этих вспышек увеличилась в три раза.
В новом исследовании астрономы собрали и проанализировали данные трех телескопов «Чандра», «Свифт» и
Стрелец A* находится на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли, поэтому не представляет угрозы, успокаивают ученые. Причиной ярких вспышек могут быть магнитные взаимодействия вещества, находящегося на очень близком расстоянии от горизонта событий.
Анна Лысенко