Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Пустые полки: россияне начали массово запасаться продуктамиСамыми популярными товарами оказались туалетная бумага, крупы, консервы и майонез
Фоторепортажи
50Показаны лучшие черно-белые фотографии года
15Пустые популярные туристические локации
11:57 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 18 марта: наблюдаем за птицами

По их повадкам можно узнать, каким будет лето.

Источник: СС0/jeanlouisservais

18 марта православные христиане вспоминают святого Конона Градаря (огородника) и молятся ему о хорошем урожае. С этого дня уже было принято начинать подготовку к полевым работам.

По разным народным приметам можно было определить погоду на ближайшее время и на предстоящее лето.

Считалось, что если 18 марта стоит ясная и теплая погода — лето будет теплым, но не очень жарким. Кроме того, летом не будет много гроз и града.

Потепление и солнечную весну можно ждать, если уже прилетели трясогузки. А громко чирикающие воробьи, которые сбиваются в стайки, предсказывают быстрое наступление жаркого лета. А вот если вороны молча сидят на деревьях — лето будет прохладным и дождливым.

Екатерина Гура

Погода в вашем регионе

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
120-килограммовый мужчина ел раз в день и похудел на 50 кг Ранее он страдал от диабета и повышенного артериального давления.
Hi-Tech
Huawei представила в России «почти флагман» за минимальные деньги 4 камеры и потрясающий цвет.
Горячие темы на Авто
Силу воли можно как-то воспитать? 189
Я - за Путина! 194
Природа против глобализации 162
Изолировать всех . По землянкам . 153
Кино
Названы имена новых ведущих «Орла и решки» Новый сезон с подзаголовком «Безумный уик-энд» стартует 30 марта
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Конкурс рассказов. Время пришло 321
Любители собак, помогите: собака для квартиры. 302
Ваша реакция на ситуацию? 212
Поэтический конкурс № 16. ТЕМА 173
Леди
Где купить недорогую одежду для дома (на время карантина) Для себя и своей семьи нужно выглядеть не хуже, чем для посторонних
Новости партнеров
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
Ученый объяснил, зачем нас пугают коронавирусом
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
Отношения Шаляпина с миллионершей закончились в кабинете доктора
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»