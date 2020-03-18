Погодные приметы на 18 марта: наблюдаем за птицами
По их повадкам можно узнать, каким будет лето.
По их повадкам можно узнать, каким будет лето.
18 марта православные христиане вспоминают святого Конона Градаря (огородника) и молятся ему о хорошем урожае. С этого дня уже было принято начинать подготовку к полевым работам.
По разным народным приметам можно было определить погоду на ближайшее время и на предстоящее лето.
Потепление и солнечную весну можно ждать, если уже прилетели трясогузки. А громко чирикающие воробьи, которые сбиваются в стайки, предсказывают быстрое наступление жаркого лета. А вот если вороны молча сидят на деревьях — лето будет прохладным и дождливым.
Екатерина Гура