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12:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 19 марта: заморозки — к затяжной весне

В этот день наши предки ждали прилета аистов.

Источник: CC0/Nikolai17

19 марта православные христиане почитают память святых Константина и Елены. В народе этот день связывали с прилетом аистов. Считалось, что аист в небе предвещает скорое теплое лето.

Народные приметы в этот день также связаны и с другой птицей — дятлом. Услышать его стук — к поздней и прохладной весне.

Если утром 19 марта случились заморозки, то холода сохранятся еще на 40 дней. Весь день морозный — лето будет засушливым.

А вот если по небу облака плывут высоко и быстро, то стоит ждать хорошей и теплой погоды.

Екатерина Гура

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