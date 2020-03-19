Погодные приметы на 19 марта: заморозки — к затяжной весне
В этот день наши предки ждали прилета аистов.
В этот день наши предки ждали прилета аистов.
19 марта православные христиане почитают память святых Константина и Елены. В народе этот день связывали с прилетом аистов. Считалось, что аист в небе предвещает скорое теплое лето.
Народные приметы в этот день также связаны и с другой птицей — дятлом. Услышать его стук — к поздней и прохладной весне.
Если утром 19 марта случились заморозки, то холода сохранятся еще на 40 дней. Весь день морозный — лето будет засушливым.
А вот если по небу облака плывут высоко и быстро, то стоит ждать хорошей и теплой погоды.
Екатерина Гура