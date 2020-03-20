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11:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 20 марта: ждем капель

О погоде также расскажут птицы.

Источник: СС0/KlausHausmann

20 марта православная церковь почитает память великомученика Василия. В народе этот день называли Василий Капельник, так как с этого дня начинались весенние капели.

Разные народные приметы помогали нашим предкам определять погоду на ближайшее время, а также на лето. Например, считалось, что южный ветер и капель — к теплому лету, а синий горизонт — к скорому потеплению.

Много народных примет связано с птицами. Если прилетели журавли, то холодная погода продержится несколько недель, а если прилетели жаворонки, то, наоборот, скоро наступит тепло.

Увидеть зяблика — к холодам. Холодного лета можно ждать, если ласточки вьют гнезда на южной стороне дома.

Екатерина Гура

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