Народные приметы на 20 марта: ждем капель
О погоде также расскажут птицы.
О погоде также расскажут птицы.
20 марта православная церковь почитает память великомученика Василия. В народе этот день называли Василий Капельник, так как с этого дня начинались весенние капели.
Разные народные приметы помогали нашим предкам определять погоду на ближайшее время, а также на лето. Например, считалось, что южный ветер и капель — к теплому лету, а синий горизонт — к скорому потеплению.
Много народных примет связано с птицами. Если прилетели журавли, то холодная погода продержится несколько недель, а если прилетели жаворонки, то, наоборот, скоро наступит тепло.
Увидеть зяблика — к холодам. Холодного лета можно ждать, если ласточки вьют гнезда на южной стороне дома.
Екатерина Гура