В небе над Канадой появились разноцветные световые столбы
Завораживающее природное явление.
Завораживающее природное явление.
Фотографы из команды TeamTanner Aurora and Weather Chasers опубликовали в соцсетях живописные снимки. В середине марта им удалось сфотографировать удивительные разноцветные световые столбы над Альбертой.
Как пояснили фотографы, первый снимок показывает длину и масштаб этих столбов, а два других — их направление в небо.
Отметим, что «световые столбы» — это оптический эффект, представляющий собой вертикальную полосу света, тянущуюся от Солнца или от искусственных источников к небу.
Екатерина Гура