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19:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

В небе над Канадой появились разноцветные световые столбы

Завораживающее природное явление.

Фотографы из команды TeamTanner Aurora and Weather Chasers опубликовали в соцсетях живописные снимки. В середине марта им удалось сфотографировать удивительные разноцветные световые столбы над Альбертой.

Опубликовано TeamTanner Aurora and Weather Chasers Четверг, 19 марта 2020 г.

Как пояснили фотографы, первый снимок показывает длину и масштаб этих столбов, а два других — их направление в небо.

Отметим, что «световые столбы» — это оптический эффект, представляющий собой вертикальную полосу света, тянущуюся от Солнца или от искусственных источников к небу.

Опубликовано TeamTanner Aurora and Weather Chasers Четверг, 19 марта 2020 г.
Опубликовано TeamTanner Aurora and Weather Chasers Четверг, 19 марта 2020 г.

Екатерина Гура

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