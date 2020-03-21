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09:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 21 марта: весенний солнцеворот

21 марта 2020 года в народе отмечают Весенний солнцеворот. В этот день продолжительность дня и ночи равны. Уже с 22 марта день будет становиться постепенно длиннее, чем темное время суток.

Источник: Reuters

Считалось, что именно в этот день приходит настоящая весна, хотя заморозки еще дадут о себе знать.

Если жаворонки уже прилетели, весна будет теплой, подметили в народе. Облака плывут высоко и быстро — к хорошей погоде. Если в этот день морозно — то холодная погода продержится еще какое-то время. Туман предвещает сильные заморозки.

Какая погода стоит в течение дня, таким будет и лето. Если птицы гнезда вьют на южной стороне, лето будет холодным.

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