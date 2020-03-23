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12:42 (мск), источник: РИА Новости

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет россиян в апреле

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Превышение температурных норм будет отмечается в апреле на всей территории России, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Источник: РИА Новости

«В апреле на территории России температура будет около и выше нормы. Класс выше нормы на огромной территории — это в Северо-Западном федеральном округе, Уральский федеральный округ и Сибирский федеральный округ. На европейской территории температура будет около нормы», — сказал Вильфанд.

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