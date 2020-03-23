В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет россиян в апреле
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Превышение температурных норм будет отмечается в апреле на всей территории России, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Превышение температурных норм будет отмечается в апреле на всей территории России, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«В апреле на территории России температура будет около и выше нормы. Класс выше нормы на огромной территории — это в