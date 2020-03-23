Солнце «застряло» на плече сфинкса в Египте
Редкое явление повторяется всего два раза в год.
Редкое явление повторяется всего два раза в год.
В Египте наблюдали редкое астрономическое явление: солнце во время заката «задержалось» на правом плече Большого сфинкса в Гизе.
Как сообщили в министерстве по делам древностей Египта, это зрелище можно наблюдать всего два раза в год во время весеннего и осеннего равноденствий.
Еще одно впечатляющее астрономическое явление в Гизе будут наблюдать во время летнего солнцестояния
Анна Лысенко