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14:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

Солнце «застряло» на плече сфинкса в Египте

Редкое явление повторяется всего два раза в год.

Источник: Ministry of Tourism and Antiquities

В Египте наблюдали редкое астрономическое явление: солнце во время заката «задержалось» на правом плече Большого сфинкса в Гизе.

Как сообщили в министерстве по делам древностей Египта, это зрелище можно наблюдать всего два раза в год во время весеннего и осеннего равноденствий.

Еще одно впечатляющее астрономическое явление в Гизе будут наблюдать во время летнего солнцестояния 21—22 июня. Солнце будет садиться ровно посредине между пирамидами Хефрена и Хеопса.

Анна Лысенко

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