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10:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 24 марта: погоду предскажут птицы

Увидеть жаворонка — к потеплению.

Источник: CC0/satynek

Православные христиане 24 марта вспоминают святых Антипа, Евфимия и Софрония. В народе в это время ждали прилета зябликов и чибисов.

Считалось, что если 24 марта наступило потепление, то лето будет жарким и солнечным. Иней в этот день предвещает в скором будущем хорошую погоду, а низко летящие журавли — холодную и ненастную.

Увидеть стаю грачей над полем — к дождю. А увидеть жаворонка — к теплой погоде.

Екатерина Гура

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