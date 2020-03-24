Народные приметы на 24 марта: погоду предскажут птицы
Увидеть жаворонка — к потеплению.
Увидеть жаворонка — к потеплению.
Православные христиане 24 марта вспоминают святых Антипа, Евфимия и Софрония. В народе в это время ждали прилета зябликов и чибисов.
Считалось, что если 24 марта наступило потепление, то лето будет жарким и солнечным. Иней в этот день предвещает в скором будущем хорошую погоду, а низко летящие журавли — холодную и ненастную.
Увидеть стаю грачей над полем — к дождю. А увидеть жаворонка — к теплой погоде.
Екатерина Гура