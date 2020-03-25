Народные приметы на 25 марта: определяем погоду на лето
Наблюдаем за осадками в этот день.
Наблюдаем за осадками в этот день.
Православные христиане 25 марта вспоминают святого Феофана. Считалось, что к Феофанову дню наступает настоящая весна и полностью тает снег. По народным приметам наши предки судили о предстоящем лете.
Если 25 марта на улице стоит теплая и солнечная погода, то лето будет ненастным. На деревьях иней — в июне будет холодно и дождливо. Снег на муравейнике начал таять с севера — лето будет теплое и ясное, с юга — холодное.
Не некоторым народным приметам можно также определить погоду на ближайшее время. Считается, что если ночью по земле стелется туман — скоро пойдет снег. Если низкий туман появился днем, то погода будет солнечной, а если он поднимается вверх — следует ждать дождя. Увидеть, как по земле ходят вороны, — к скорому потеплению.
Екатерина Гура