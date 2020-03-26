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09:50 (мск), источник: РИА Новости

В Гидрометцентре прогнозируют «болотистую» погоду в нерабочую неделю

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В ближайшие дни погода в центре европейской части России будет прекрасной, но в воскресенье начнет меняться, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Источник: marcelkessler/СС0

Сейчас в этой части страны безветренно, постоянное солнце и температура 12−15 градусов. «Но всему хорошему все равно приходит конец», — сказал собеседник агентства.

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В начале следующей недели погода станет более облачной, давление снизится и станет немного ниже нормы. Ночью в понедельник будет от нуля до пяти градусов, днем до пяти-семи градусов тепла. Во вторник ночью до минус трех, днем до плюс пяти-шести градусов.

«Несмотря на то что в среду будет первое апреля, я без шуток говорю, какая будет температура. Условий для сильных осадков мы пока не видим. Будет “болотистое”, как говорят метеорологи, состояние атмосферы. Порывов ветра тоже не прогнозируем», — заключил метеоролог.

Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Он пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.

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