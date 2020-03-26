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11:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 26 марта: туман — к холодному лету

По ветру и грозе можно сделать прогноз на ближайшее время.

Источник: CC0/ulleo

26 марта православные христиане почитают память святого Никифора. Считается, что именно в этот день от зимней спячки начинают просыпаться медведи, а потому сильных морозов больше не будет.

По разным народным приметам можно было составить более точный прогноз погоды.

Например, если 26 марта на улице туман — лето будет холодное и ненастное. Такой же прогноз можно сделать, если из березы обильно течет сок.

Ранняя гроза и северный ветер — к холодной весне. Но если во время грозы дует теплый южный ветер, то весна и лето будут теплыми и ясными.

Екатерина Гура

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