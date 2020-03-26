Погодные приметы на 26 марта: туман — к холодному лету
По ветру и грозе можно сделать прогноз на ближайшее время.
По ветру и грозе можно сделать прогноз на ближайшее время.
26 марта православные христиане почитают память святого Никифора. Считается, что именно в этот день от зимней спячки начинают просыпаться медведи, а потому сильных морозов больше не будет.
По разным народным приметам можно было составить более точный прогноз погоды.
Например, если 26 марта на улице туман — лето будет холодное и ненастное. Такой же прогноз можно сделать, если из березы обильно течет сок.
Ранняя гроза и северный ветер — к холодной весне. Но если во время грозы дует теплый южный ветер, то весна и лето будут теплыми и ясными.
Екатерина Гура