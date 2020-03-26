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12:34 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Антарктиде найдено очень уязвимое место

Оно тает с большой скоростью.

Ледник Денмена в Антарктиде за последние 22 года отступил почти на 5 километров, говорится в исследовании, опубликованном в Geophysical Research Letters.

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До сих пор ученые не очень пристально изучали этот ледник. Их внимание было обращено на другие регионы Антарктиды, например, ледник Туэйтса, который ежегодно теряет около 50 миллиардов тонн льда.

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В новом исследовании ученые предполагают, что ледник Денмена может быть одним из самых уязвимых мест на континенте. Исследование Лаборатории реактивного движения — научно-исследовательского центра НАСА — показывает, что за два десятилетия ледник потерял около 268 миллиардов тонн льда.

Таяние ускорилось в 1970-х годах. Ежегодно ледник Денмена отступает примерно на 46 метров. Исследователи считают, что такая высокая скорость таяния может быть вызвана необычно теплой океанской водой, температура которой на несколько градусов выше нуля. Теплые воды просачиваются под ледяной шельф и помогают растопить ледник снизу.

Если он растает полностью, уровень Мирового океана поднимется на полтора метра, что приведет к затоплению прибрежных регионов по всему миру.

Анна Лысенко

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