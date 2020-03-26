Пыльная буря над Аральским морем была видна из космоса
Это частое явление в начале весны.
Это частое явление в начале весны.
Спутник НАСА «Аква» сделал снимки пыльной бури над Аральским морем.
Песок в воздухе поступил из новой пустыни Аралкум, которая продолжает формироваться на месте моря. Она лежит на территории Узбекистана и Казахстана, на
Деградация Аральского моря началась в 1960-е годы после отвода стока Сырдарьи и Амударьи для орошения полей в Туркмении, Узбекистане и южном Казахстане.
Как показали спутниковые наблюдения, 42% весенних пылевых бурь в регионе направлены на север, 32% — на юг и 26% — на запад.
Анна Лысенко