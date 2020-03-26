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13:58 (мск), источник: Погода Mail.ru

Пыльная буря над Аральским морем была видна из космоса

Это частое явление в начале весны.

Источник: NASA

Спутник НАСА «Аква» сделал снимки пыльной бури над Аральским морем.

Песок в воздухе поступил из новой пустыни Аралкум, которая продолжает формироваться на месте моря. Она лежит на территории Узбекистана и Казахстана, на северо-западной окраине пустынь Каракум и Кызылкум.

Деградация Аральского моря началась в 1960-е годы после отвода стока Сырдарьи и Амударьи для орошения полей в Туркмении, Узбекистане и южном Казахстане.

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Обнажившееся дно моря покрыто морскими солями с примесью пестицидов и других химикатов. Исследователи напоминают, что соленая пыль, поднятая ветром в воздух, представляет опасность для здоровья населения и может ухудшить плодородность почвы в окружающей местности.

Как показали спутниковые наблюдения, 42% весенних пылевых бурь в регионе направлены на север, 32% — на юг и 26% — на запад.

Анна Лысенко

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