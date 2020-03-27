Народные приметы на 27 марта: какая погода нас ждет летом
Стоит обратить внимание на осадки и облака.
Стоит обратить внимание на осадки и облака.
27 марта православная церковь почитает преподобного Венедикта Нурсийского, а также Федоровскую икону Божией матери, именно поэтому в народе этот день называли Венедиктов и
В этот день наши предки ухаживали за домашним скотом, с ним же связывали некоторые народные приметы. К примеру, считалось, если у коровы стало меньше молока — погода скоро испортится. Если корова отказывается пить воду, но много ест — стоит ждать дождя.
Были и другие народные приметы, которые помогали предсказывать погоду. Например, если 27 марта холодно, то и всю ближайшую неделю сохранится морозная погода. Если в небе высоко и быстро плывут облака — стоит ждать ясных и теплых дней.
Утренний гром говорит о теплом и солнечном лете, а туман — о ненастном. А вот если уровень воды в реке к этому дню остался прежним — лето будет жаркое и засушливое.
Екатерина Гура