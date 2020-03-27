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18:20 (мск), источник: Погода Mail.ru

Живописные рапсовые поля в Китае показали с воздуха (видео)

Яркие цветы превратили поля в желтый ковер.

По весь мир закрывается на карантин, Китай начинает возвращаться к жизни. Постепенно начинают открываться общественные заведения, транспорт и развлечения, включая туристические достопримечательности.

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Многие китайцы, засидевшиеся в самоизоляции, потянулись в природные парки и заповедники, ведь сейчас там прекрасно как никогда. Помимо цветущей сакуры и плодовых деревьев, в марте-апреле поля в разных частях Китая покрываются ярким ковром из желтых цветов рапса.

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Одним из самых популярных мест для того, чтобы полюбоваться живописным цветением, является район Qianduo Cole Flower в Цяньдуо в провинции Цзянсу на востоке Китая. На площади около 3 квадратных километров яркие желтые поля расположены прямо посреди рек и озер, по которым туристы могут прокатиться на лодках.

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