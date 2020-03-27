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18:47 (мск), источник: RNS

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Центральной России

Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Центральной России в период с 29 по 31 марта, свидетельствуют данные Гидрометцентра РФ.

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Источник: Агентство «Москва»

«В связи с перемещением активного циклона через территорию Центрального федерального округа (ЦФО) 29—31 марта в округе ожидается ухудшение погодных условий», — говорится в предупреждении.

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По прогнозам синоптиков, во второй половине дня 29 марта погода ухудшится в северо-западных областях Центральной России, а в последующие два дня — на остальной территории федерального округа. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление северного и северо-западного ветра до 18 м/с, налипание мокрого снега и метель.

Температура воздуха снизится с 10−17 градусов тепла в первой половине воскресенья до минус 1−7 градусов во второй половине дня понедельника. На дорогах возможно образование гололедицы. В северной половине ЦФО образуется временный снежный покров, чья высота составит 2−7 см.

Во вторник, 31 марта, столбики термометров ночью покажут минус 4−10 градусов, днем температура воздуха составит около 0 градусов, отметили в Гидрометцентре.

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