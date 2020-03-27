Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Центральной России
Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Центральной России в период с 29 по 31 марта, свидетельствуют данные Гидрометцентра РФ.
Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Центральной России в период с 29 по 31 марта, свидетельствуют данные Гидрометцентра РФ.
«В связи с перемещением активного циклона через территорию Центрального федерального округа (ЦФО)
По прогнозам синоптиков, во второй половине дня 29 марта погода ухудшится в
Температура воздуха снизится с 10−17 градусов тепла в первой половине воскресенья до минус 1−7 градусов во второй половине дня понедельника. На дорогах возможно образование гололедицы. В северной половине ЦФО образуется временный снежный покров, чья высота составит 2−7 см.
Во вторник, 31 марта, столбики термометров ночью покажут минус 4−10 градусов, днем температура воздуха составит около 0 градусов, отметили в Гидрометцентре.