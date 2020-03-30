Синоптик объяснил резкое похолодание в европейской части России

В понедельник в Москве объявили экстренное предупреждение из-за резкой смены погоды: с шести утра до девяти вечера ожидаются низкие температуры, дождь, снег, метель, гололедица и сильный ветер.
«Обычно над Исландией всегда существует циклон. Это так называемый центр действия атмосферы, он всесезонный. Он существует за счет того, что к западу от Исландии холодная Гренландия, а к востоку теплый Гольфстрим. Такое различие температур приводит к образованию циклона», — рассказал Вильфанд.
Однако в ближайшие два дня, по словам синоптика, над Исландией установится антициклон, что нехарактерно для данного региона. При этом его центр находится далеко над Атлантикой.
Как отметил Вильфанд, это очень мощный антициклон с рекордным показателем давления в эпицентре. «Такое редко встречающееся событие», — подчеркнул ученый.
По словам метеоролога, Западная Европа, а также европейская часть России, в том числе Москва, будет находиться на восточной периферии этого антициклона.