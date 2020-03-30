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09:25 (мск), источник: РИА Новости

Синоптик объяснил резкое похолодание в европейской части России

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Причиной похолодания в европейской части России стал необычный антициклон над Исландией, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Источник: РИА Новости

В понедельник в Москве объявили экстренное предупреждение из-за резкой смены погоды: с шести утра до девяти вечера ожидаются низкие температуры, дождь, снег, метель, гололедица и сильный ветер.

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«Обычно над Исландией всегда существует циклон. Это так называемый центр действия атмосферы, он всесезонный. Он существует за счет того, что к западу от Исландии холодная Гренландия, а к востоку теплый Гольфстрим. Такое различие температур приводит к образованию циклона», — рассказал Вильфанд.

Однако в ближайшие два дня, по словам синоптика, над Исландией установится антициклон, что нехарактерно для данного региона. При этом его центр находится далеко над Атлантикой.

Как отметил Вильфанд, это очень мощный антициклон с рекордным показателем давления в эпицентре. «Такое редко встречающееся событие», — подчеркнул ученый.

По словам метеоролога, Западная Европа, а также европейская часть России, в том числе Москва, будет находиться на восточной периферии этого антициклона.

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