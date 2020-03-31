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09:38 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 31 марта: комары принесут тепло

По сегодняшнему дню можно определить, какими будут весна и лето.

Источник: CC0/lksuperboy

31 марта православная церковь почитает память святителя Кирилла Иерусалимского. Считалось, что к этому времени начинают появляться первые комары, заметить их в этот день — к солнечной и ясной погоде.

Также примета скорого тепла — прилетевшие лебеди. А первые цветы мать-и-мачехи говорят о теплой и солнечной весне и о жарком лете.

Чтобы определить погоду на ближайшее время, можно понаблюдать и за звездами. Если они кажутся мельче обычного или быстро мерцают, это к скорому дождю.

Если 31 марта идет дождь или снег, но дует сильный ветер — скоро придет потепление.

Екатерина Гура

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