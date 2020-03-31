Погодные приметы на 31 марта: комары принесут тепло
По сегодняшнему дню можно определить, какими будут весна и лето.
По сегодняшнему дню можно определить, какими будут весна и лето.
31 марта православная церковь почитает память святителя Кирилла Иерусалимского. Считалось, что к этому времени начинают появляться первые комары, заметить их в этот день — к солнечной и ясной погоде.
Также примета скорого тепла — прилетевшие лебеди. А первые цветы
Чтобы определить погоду на ближайшее время, можно понаблюдать и за звездами. Если они кажутся мельче обычного или быстро мерцают, это к скорому дождю.
Если 31 марта идет дождь или снег, но дует сильный ветер — скоро придет потепление.
Екатерина Гура