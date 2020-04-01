В Гидрометцентре прогнозируют теплый апрель без сильных аномалий

«На европейской территории России в южной половине ожидается температура около нормы, а в северной половине выше нормы. Выше нормы температура ожидается в Поволжье, в Уральском федеральном округе, в Западной Сибири, в Средней Сибири, на Чукотке и в Приморье. В Якутии, в Хабаровском крае, в Амурской области температурный фон около нормы. Холодным апрель не ожидается нигде, температура ниже нормы не ожидается нигде», — сказала Вильфанд.
Он отметил, что таких сильных температурных аномалий, как в предыдущие месяцы в апреле не ожидается.
«Там были аномалии 6−8 градусов. Мы говорим, что температура будет выше нормы, но не так значительно», — сказал синоптик.
По прогнозам Гидрометцентра, избыток осадков будет на северной половине Западной Сибири, в северной половине Средней Сибири (севере Красноярского края, северо-запад Якутии, Тюменская область), также на северо-западе Дальневосточного федерального округа. Избыток осадков также прогнозируется в Алтайском крае, Кировской области,
«Дефицит осадков будет в Забайкальском крае и Бурятии, на самом юге Иркутской области», — сказал Вильфанд.