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11:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 1 апреля: ночное небо без звезд — к теплу

Сегодня можно сделать прогноз и на лето

Источник: CC0/Olga1205

1 апреля православные христиане почитают память святых Хрисанфа и Дарии. В народе этот день называли Дарья — грязные проруби, так как активное таяние снега и льда в этот период делало воду в прорубях грязной.

Считается, какая погода стоит 1 апреля, такой она будет и 1 октября. Сильный и холодный ветер — к перемене погоды. А ночное небо без звезд — к долгому теплу.

По народным приметам можно определить погоду и на лето. Например, теплый и ясный день — к сухому и безветренному лету. А дождь 1 апреля — к теплой погоде и обильным осадкам.

Екатерина Гура

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