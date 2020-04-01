Погодные приметы на 1 апреля: ночное небо без звезд — к теплу
Сегодня можно сделать прогноз и на лето
Сегодня можно сделать прогноз и на лето
1 апреля православные христиане почитают память святых Хрисанфа и Дарии. В народе этот день называли Дарья — грязные проруби, так как активное таяние снега и льда в этот период делало воду в прорубях грязной.
Считается, какая погода стоит 1 апреля, такой она будет и 1 октября. Сильный и холодный ветер — к перемене погоды. А ночное небо без звезд — к долгому теплу.
По народным приметам можно определить погоду и на лето. Например, теплый и ясный день — к сухому и безветренному лету. А дождь 1 апреля — к теплой погоде и обильным осадкам.
Екатерина Гура