Погодные приметы на 2 апреля: дождь — к скорому теплу
Погоду также можно определить по поведению птиц
Погоду также можно определить по поведению птиц
2 апреля православные христиане почитают память святой Фотинии. Существует несколько народных примет, по которым наши предки в этот день могли узнать погоду на ближайшее время и на предстоящее лето.
Считается, что если 2 апреля на улице стоит теплая и солнечная погода, то продержится она долго. А вот холодная ночь обещает ухудшение погоды.
Синие облака — к дождливой, но теплой погоде. А тепло без осадков можно ждать, если на небе не видно звезд. Если с утра 2 апреля идет дождь, то плохая погода скоро закончится.
Некоторые приметы связаны с птицами, потому стоит понаблюдать за поведением пернатых. Трясогузка прилетела — к скорому ледоходу. Ранние песни петуха — к теплу, а вот если птицы вьют гнезда на солнечной стороне дома, то стоит ждать холодного лета.
Екатерина Гура