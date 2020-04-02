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09:14 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 2 апреля: дождь — к скорому теплу

Погоду также можно определить по поведению птиц

Источник: Reuters

2 апреля православные христиане почитают память святой Фотинии. Существует несколько народных примет, по которым наши предки в этот день могли узнать погоду на ближайшее время и на предстоящее лето.

Считается, что если 2 апреля на улице стоит теплая и солнечная погода, то продержится она долго. А вот холодная ночь обещает ухудшение погоды.

Синие облака — к дождливой, но теплой погоде. А тепло без осадков можно ждать, если на небе не видно звезд. Если с утра 2 апреля идет дождь, то плохая погода скоро закончится.

Некоторые приметы связаны с птицами, потому стоит понаблюдать за поведением пернатых. Трясогузка прилетела — к скорому ледоходу. Ранние песни петуха — к теплу, а вот если птицы вьют гнезда на солнечной стороне дома, то стоит ждать холодного лета.

Екатерина Гура

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