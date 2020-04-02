#TimeLapse of that same squall! pic.twitter.com/IMqAdXxERs— Kevin Freitas (@kevinfreitas) April 1, 2020
Мощный шторм превратил Сиэтл в «невидимый» город (видео)
Стена из дождя и града скрыла жилые дома
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Стена из дождя и града скрыла жилые дома
1 апреля на американский город Сиэтл обрушился сильный шторм. Мощный ветер сопровождался ливнем и крупным градом.
#TimeLapse of that same squall! pic.twitter.com/IMqAdXxERs— Kevin Freitas (@kevinfreitas) April 1, 2020
Местные жители сняли на видео, как стена из дождя и града сделала городской пейзаж практически невидимым. Правда, длилось это около 20 минут.
#Seattle: March 1 vs. April 1 pic.twitter.com/xyqHxAdzkV— Kevin Freitas (@kevinfreitas) April 1, 2020
Также немало хлопот горожанам доставил и крупный град, который плотным ковром накрыл дороги и деревья.
Stunning squall tonight over downtown #Seattle. #wawx pic.twitter.com/ARs9wdaoWw— Kevin Freitas (@kevinfreitas) April 1, 2020
Екатерина Гура