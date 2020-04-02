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14:52 (мск), источник: Погода Mail.ru

Мощный шторм превратил Сиэтл в «невидимый» город (видео)

Стена из дождя и града скрыла жилые дома

1 апреля на американский город Сиэтл обрушился сильный шторм. Мощный ветер сопровождался ливнем и крупным градом.

Местные жители сняли на видео, как стена из дождя и града сделала городской пейзаж практически невидимым. Правда, длилось это около 20 минут.

Также немало хлопот горожанам доставил и крупный град, который плотным ковром накрыл дороги и деревья.

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Екатерина Гура

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