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16:20 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Венгрии разожгли костры посреди фруктового сада (фото)

Так фермеры спасают деревья от внезапных морозов

Сотни огней осветили фруктовый сад в венгерской деревне Балатонвилагош неподалеку от озера Балатон. С помощью небольших костров местные фермеры спасали деревья от внезапных заморозков.

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Сообщается, что температура в регионе в конце марта опустилась до минус 10 градусов, а потому фермеры организовали операцию по спасению фруктового сада. Всю ночь несколько десятков человек поддерживали огонь между деревьями. Репортеры издания Idokep побывали на месте событий и сделали несколько фотографий, в том числе с помощью дрона, показав всю магию ночных огней в саду.

Опубликовано Időkép Вторник, 31 марта 2020 г.
Опубликовано Időkép Вторник, 31 марта 2020 г.
Опубликовано Időkép Вторник, 31 марта 2020 г.

Екатерина Гура

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