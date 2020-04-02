В Венгрии разожгли костры посреди фруктового сада (фото)
Так фермеры спасают деревья от внезапных морозов
Так фермеры спасают деревья от внезапных морозов
Сотни огней осветили фруктовый сад в венгерской деревне Балатонвилагош неподалеку от озера Балатон. С помощью небольших костров местные фермеры спасали деревья от внезапных заморозков.
Сообщается, что температура в регионе в конце марта опустилась до минус 10 градусов, а потому фермеры организовали операцию по спасению фруктового сада. Всю ночь несколько десятков человек поддерживали огонь между деревьями. Репортеры издания Idokep побывали на месте событий и сделали несколько фотографий, в том числе с помощью дрона, показав всю магию ночных огней в саду.
Екатерина Гура