«Розовая суперлуна» появится на небе в начале апреля
Это будет самая яркая Луна в этом году.
Это будет самая яркая Луна в этом году.
Завораживающее астрономическое событие можно будет наблюдать в ночь с 7 на 8 апреля. В это время на небе появится «розовая» суперлуна. К сожалению, своего цвета она не поменяет — название «розовая» ей было дано древними фермерами в честь розового цветка флокс шиловидный, который как раз зацветает в апреле.
Несмотря на то, что суперлуна является довольно редким явлением, в апреле ее можно будет увидеть уже во второй раз. Как говорят астрономы, «розовая суперлуна» не будет сильно отличаться размерами от обычной, но станет самой яркой в этом году, пишет Newsweek.
Екатерина Гура