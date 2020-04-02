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17:27 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Розовая суперлуна» появится на небе в начале апреля

Это будет самая яркая Луна в этом году.

Источник: РИА "Новости"

Завораживающее астрономическое событие можно будет наблюдать в ночь с 7 на 8 апреля. В это время на небе появится «розовая» суперлуна. К сожалению, своего цвета она не поменяет — название «розовая» ей было дано древними фермерами в честь розового цветка флокс шиловидный, который как раз зацветает в апреле.

Несмотря на то, что суперлуна является довольно редким явлением, в апреле ее можно будет увидеть уже во второй раз. Как говорят астрономы, «розовая суперлуна» не будет сильно отличаться размерами от обычной, но станет самой яркой в этом году, пишет Newsweek.

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Екатерина Гура

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