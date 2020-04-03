Народные приметы на 3 апреля: определяем погоду на лето с помощью березы
Первые листья сулят сырую погоду
Первые листья сулят сырую погоду
Православная церковь 3 апреля почитает святых Кирилла и Фому. Считалось, что к этому времени зима заканчивается, а потому 3 апреля наши предки прятали сани и меняли зимнюю одежду и обувь на более легкую.
Существует несколько народных примет, по которым можно определить погоду на ближайшее время и летние месяцы.
Например, синие облака предвещают теплую, но дождливую погоду. Желтые лучи у утреннего солнца — к резкому потеплению. Если 3 апреля появились комары и зацвела
А чтобы узнать погоду на лето, надо присмотреться к березе. Если на ней начали появляться листья — лето будет засушливым, а если у березы много сока — лето будет прохладным и дождливым.
Екатерина Гура