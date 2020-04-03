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10:32 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 3 апреля: определяем погоду на лето с помощью березы

Первые листья сулят сырую погоду

Источник: CC0/analogicus

Православная церковь 3 апреля почитает святых Кирилла и Фому. Считалось, что к этому времени зима заканчивается, а потому 3 апреля наши предки прятали сани и меняли зимнюю одежду и обувь на более легкую.

Существует несколько народных примет, по которым можно определить погоду на ближайшее время и летние месяцы.

Например, синие облака предвещают теплую, но дождливую погоду. Желтые лучи у утреннего солнца — к резкому потеплению. Если 3 апреля появились комары и зацвела мать-и-мачеха, то стоит ждать очень теплой и солнечной весны.

А чтобы узнать погоду на лето, надо присмотреться к березе. Если на ней начали появляться листья — лето будет засушливым, а если у березы много сока — лето будет прохладным и дождливым.

Екатерина Гура

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