Traces of 90-million-years-old Antarctica rainforest found https://t.co/BFPV8vZoAI— Ravindran Nair (@grnairravinivas) April 2, 2020
Возле Южного полюса обнаружили лес времен динозавров
Климат в Антарктиде в то время напоминал новозеландский.
Климат в Антарктиде в то время напоминал новозеландский.
Немецкие и британские исследователи обнаружили в Антарктиде следы тропического леса, существовавшего 90 млн лет назад, когда по Земле еще бродили динозавры.
Древние окаменелые корни, споры и пыльца сохранились в керне, добытом с морского дна в Западной Антарктиде недалеко от ледника Туэйтса, говорится в исследовании, опубликованном в Nature.
«Мы не ожидали ничего подобного», — говорит Иоганн Клагес из Института полярных и морских исследований им. Альфреда Гельмгольца. Окаменелости сохранились так хорошо, что ученые смогли различить даже клеточные структуры.
Лес произрастал во времена, когда глобальные температуры и уровень Мирового океана были намного выше. В то время климат Антарктиды напоминал нынешний климат Южного острова Новой Зеландии, считают ученые. Средняя годовая температура здесь составляла 12 градусов Цельсия.
Анна Лысенко