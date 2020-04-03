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14:50 (мск), источник: Погода Mail.ru

Возле Южного полюса обнаружили лес времен динозавров

Климат в Антарктиде в то время напоминал новозеландский.

Немецкие и британские исследователи обнаружили в Антарктиде следы тропического леса, существовавшего 90 млн лет назад, когда по Земле еще бродили динозавры.

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Древние окаменелые корни, споры и пыльца сохранились в керне, добытом с морского дна в Западной Антарктиде недалеко от ледника Туэйтса, говорится в исследовании, опубликованном в Nature. Когда-то этот участок на 82 градусе южной широты был сушей, говорят ученые.

«Мы не ожидали ничего подобного», — говорит Иоганн Клагес из Института полярных и морских исследований им. Альфреда Гельмгольца. Окаменелости сохранились так хорошо, что ученые смогли различить даже клеточные структуры.

Лес произрастал во времена, когда глобальные температуры и уровень Мирового океана были намного выше. В то время климат Антарктиды напоминал нынешний климат Южного острова Новой Зеландии, считают ученые. Средняя годовая температура здесь составляла 12 градусов Цельсия.

Анна Лысенко

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