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09:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 4 апреля: будет ли тепло

Сегодня в народе — Василий Теплый. В этот день наблюдали за небом и поведением птиц.

Источник: AP 2020

Если вороны сидят нахохлившись, идет похолодание. Птицы купаются в лужах или пыли — к теплу.

Небосвод мутный — к плохой погоде. Ясные ночи с яркими звездами — к утренним заморозкам. У облаков синий оттенок — к теплу или дождю. Днем жарко, ночью прохладно — к хорошей погоде.

Если утром солнце в кругах — урожай будет богатый.

Погода в вашем регионе

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