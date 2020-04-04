Погодные приметы на 4 апреля: будет ли тепло
Сегодня в народе — Василий Теплый. В этот день наблюдали за небом и поведением птиц.
Сегодня в народе — Василий Теплый. В этот день наблюдали за небом и поведением птиц.
Если вороны сидят нахохлившись, идет похолодание. Птицы купаются в лужах или пыли — к теплу.
Небосвод мутный — к плохой погоде. Ясные ночи с яркими звездами — к утренним заморозкам. У облаков синий оттенок — к теплу или дождю. Днем жарко, ночью прохладно — к хорошей погоде.
Если утром солнце в кругах — урожай будет богатый.