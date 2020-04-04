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12:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

В апреле начнется новый солнечный цикл

А пик солнечной активности придется на 2025 год.

Источник: AP 2020

Новый солнечный цикл длительностью 25 лет может начаться уже в апреле.

Об этом заявил директор Центра прогнозирования космической погоды (США) Клинтон Уоллес, сообщает Space.

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Известно, что количество солнечных пятен уменьшается и увеличивается с определенной периодичностью. Лучше всего изучен солнечный цикл с длительностью в среднем 11 лет — так называемый «цикл Швабе». Конец этого цикла называют солнечным минимумом, когда Солнце наименее активно, а его середину — солнечным максимумом.

Выделяют также цикл длиной 22−25 лет — «цикл Хейла». За это время состояние глобального магнитного поля Солнца возвращается к исходному через два полных 11-летних цикла.

По данным ученых, сейчас Солнце достигло наименьшей активности, и новый «цикл Хейла» может начаться уже в ближайшее время.

Пик солнечной активности придется на лето 2025 года. В это время на Солнце появится примерно 115 или немного больше солнечных пятен.

Анна Лысенко

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