В апреле начнется новый солнечный цикл
А пик солнечной активности придется на 2025 год.
А пик солнечной активности придется на 2025 год.
Новый солнечный цикл длительностью 25 лет может начаться уже в апреле.
Об этом заявил директор Центра прогнозирования космической погоды (США) Клинтон Уоллес, сообщает Space.
Известно, что количество солнечных пятен уменьшается и увеличивается с определенной периодичностью. Лучше всего изучен солнечный цикл с длительностью в среднем 11 лет — так называемый «цикл Швабе». Конец этого цикла называют солнечным минимумом, когда Солнце наименее активно, а его середину — солнечным максимумом.
Выделяют также цикл длиной 22−25 лет — «цикл Хейла». За это время состояние глобального магнитного поля Солнца возвращается к исходному через два полных 11-летних цикла.
По данным ученых, сейчас Солнце достигло наименьшей активности, и новый «цикл Хейла» может начаться уже в ближайшее время.
Пик солнечной активности придется на лето 2025 года. В это время на Солнце появится примерно 115 или немного больше солнечных пятен.
Анна Лысенко