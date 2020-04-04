Озеро Белое в России показали из космоса
Строгая красота.
Строгая красота.
Величественное озеро площадью 1290 квадратных километров все еще сковано льдом и засыпано снегом. Возле южного берега заметна серая полоса — лед здесь уже начал таять. Он исчезнет полностью к концу апреля.
Считается, что Белое — озеро тектонического происхождения, оно сформировалось вследствие малоамплитудных поднятий и опусканий земной коры. Но ученые, которые обратили внимание на его почти круглую форму, не исключают, что озеро появилось в ударном кратере возрастом 100 миллионов лет.
Анна Лысенко