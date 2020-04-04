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18:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

Озеро Белое в России показали из космоса

Строгая красота.

Источник: NASA
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Научно-исследовательский спутник Terra получил детальный снимок Белого озера в Вологодской области. На фото это белое пятно в центре, на котором заметны трещины. В верхнем левом углу синеет Онежское озеро.

Величественное озеро площадью 1290 квадратных километров все еще сковано льдом и засыпано снегом. Возле южного берега заметна серая полоса — лед здесь уже начал таять. Он исчезнет полностью к концу апреля.

Считается, что Белое — озеро тектонического происхождения, оно сформировалось вследствие малоамплитудных поднятий и опусканий земной коры. Но ученые, которые обратили внимание на его почти круглую форму, не исключают, что озеро появилось в ударном кратере возрастом 100 миллионов лет.

Анна Лысенко

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