Погодные приметы на 5 апреля: делаем прогнозы на месяц
Погода в начале апреля может подсказать, каким будет конец месяца, лето и урожай.
Погода в начале апреля может подсказать, каким будет конец месяца, лето и урожай.
В народе 5 апреля старались следить за погодой. Если день теплый, но ночью заморозки — весь месяц будет хорошая погода.
Услышать первый гром, когда снег еще не сошел, — к холодному лету. Ночью ясное небо со звездами — утром ожидайте заморозков.
Если речная волна идет против течения — резко ухудшится погода, пойдет дождь.
Солнце в кругах — к урожаю.