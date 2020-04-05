Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
В апреле начнется новый солнечный циклА пик солнечной активности придется на 2025 год
Фоторепортажи
18Самые потрясающие фотографии серфинга
28Полдень в пустых городах
10:21 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 5 апреля: делаем прогнозы на месяц

Погода в начале апреля может подсказать, каким будет конец месяца, лето и урожай.

Источник: Агентство «Москва»

В народе 5 апреля старались следить за погодой. Если день теплый, но ночью заморозки — весь месяц будет хорошая погода.

Услышать первый гром, когда снег еще не сошел, — к холодному лету. Ночью ясное небо со звездами — утром ожидайте заморозков.

Если речная волна идет против течения — резко ухудшится погода, пойдет дождь.

Солнце в кругах — к урожаю.

Погода в вашем регионе

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
История очевидца: как Украина борется с коронавирусом Рассказ жителя Украины, где власти несколько недель назад ввели жесткий карантин — и где он продлится как минимум до 24 апреля.
Hi-Tech
Покажите друзьям, зачем нужна маска (видео) Наглядная демонстрация
Авто
Миллионы россиян могут остаться без прав из-за коронавируса Срок действия водительских удостоверений многих российских водителей подходит к концу, но поменять права в нынешних условиях крайне непросто
Кино
Петров высоко оценил игру возлюбленной в новом сериале Актер похвалил Стасю Милославскую и ее коллег по шоу «Колл-Центр»
Новости партнеров
Врач главной коронавирусной больницы рассказал, что ждет Лещенко
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
США назвали секрет, который не дал коронавирусу распространиться по России
Дети
Бывший муж Татьяны Навки снова стал отцом (фото) У Александра Жулина родилась дочь
Леди
Саша Савельева кардинально сменила имидж Звезда удивила фанатов.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»