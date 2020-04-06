Народные приметы на 6 апреля: наблюдаем за осадками
По народным приметам в этот день можно узнать погоду на ближайшие дни и лето
По народным приметам в этот день можно узнать погоду на ближайшие дни и лето
6 апреля православная церковь отмечает канун Благовещения, а также почитает память святых Захария, Артемия и Якова.
К этому времени обычно прилетают зяблики, а потому считается, что холодов больше не будет. Но, чтобы сделать более точный прогноз, наши предки следили за природой и осадками.
Считалось, если ночь на 6 апреля теплая и без осадков, то весна окончательно вступила в свои права и морозов больше не будет. Теплый и ясный день также предвещает скорое тепло и быстрое наступление лета.
Если 6 апреля идет дождь, то лето будет влажное, но урожайное. Снег растаял к этому дню — морозов и снегопадов больше не будет, но если он еще остался лежать на земле, то таять будет долго.
Екатерина Гура