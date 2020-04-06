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11:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 6 апреля: наблюдаем за осадками

По народным приметам в этот день можно узнать погоду на ближайшие дни и лето

Источник: Агентство «Москва»

6 апреля православная церковь отмечает канун Благовещения, а также почитает память святых Захария, Артемия и Якова.

К этому времени обычно прилетают зяблики, а потому считается, что холодов больше не будет. Но, чтобы сделать более точный прогноз, наши предки следили за природой и осадками.

Считалось, если ночь на 6 апреля теплая и без осадков, то весна окончательно вступила в свои права и морозов больше не будет. Теплый и ясный день также предвещает скорое тепло и быстрое наступление лета.

Если 6 апреля идет дождь, то лето будет влажное, но урожайное. Снег растаял к этому дню — морозов и снегопадов больше не будет, но если он еще остался лежать на земле, то таять будет долго.

Екатерина Гура

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