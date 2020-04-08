Народные приметы на 8 апреля: когда ждать тепла
Заморозки — к холодной весне
Заморозки — к холодной весне
8 апреля православные христиане почитают архангела Гавриила. Считалось, что в этот период весна полностью вступает в свои права: почва оттаивает, а на березе и черемухе раскрываются почки.
По нескольким народным приметам наши предки могли определять погоду на ближайшее время.
Считалось, какая погода стоит на Гавриила, такая будет и 8 октября, а заморозки 8 апреля предвещают прохладную весну.
Если на крышах до сих пор лежит снег, то он не растает до мая. А если восход солнца светлый и без облаков, то лето будет долгим, а снега не будет до октября.
Екатерина Гура