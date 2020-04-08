Цветочные поля в Китае показали с высоты птичьего полета (видео)
Настоящее торжество природы
Настоящее торжество природы
Китай начинает постепенно возвращаться к нормальной жизни после почти трех месяцев карантина. И люди смогли выйти из домов как раз в подходящее время.
Поскольку весна в самом разгаре, то свои двери открыли множество цветочных парков и садов, куда потянулись сотни туристов.
Кадры, снятые с помощью беспилотника в провинции Юньнань на юге Китая, показывают живописные пейзажи с полями, покрытыми яркими цветочными коврами.
Екатерина Гура