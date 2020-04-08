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Осторожно, двери открываютсяКак Китай выходит из-под карантина
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18:34 (мск), источник: Погода Mail.ru

Цветочные поля в Китае показали с высоты птичьего полета (видео)

Настоящее торжество природы

Китай начинает постепенно возвращаться к нормальной жизни после почти трех месяцев карантина. И люди смогли выйти из домов как раз в подходящее время.

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Поскольку весна в самом разгаре, то свои двери открыли множество цветочных парков и садов, куда потянулись сотни туристов.

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Кадры, снятые с помощью беспилотника в провинции Юньнань на юге Китая, показывают живописные пейзажи с полями, покрытыми яркими цветочными коврами.

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Екатерина Гура

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