Вильфанд: метеопрогнозы станут менее точными из-за COVID-19
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские синоптики, как и ученые из других стран, больше не могут использовать данные о состоянии атмосферы с датчиков, которыми снабжены самолеты,
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские синоптики, как и ученые из других стран, больше не могут использовать данные о состоянии атмосферы с датчиков, которыми снабжены самолеты,
«Для метеорологов тот факт, что самолетов стало меньше, имеет большое негативное значение. На борту зарубежных самолетов (на российский лайнерах такого оборудования нет) установлены приборы, которые на высоте полета считывают такие характеристики атмосферы, как температура, влажность, ветер и давление. Самолеты бороздят воздушное пространство, и метеорологи имеют полное представление, что происходит в небе… Конечно, это скажется на качестве прогнозов, но, надеюсь, что не сильно. Судить сейчас трудно. Должно пройти время, и тогда мы поймем, насколько ухудшилось качество (прогнозов)», — сказал Вильфанд.
Он также добавил, что при взлете и приземлении самолеты также производят вертикальное зондирование атмосферы.
«При этом метеорологи получают полное представление о структуре атмосферы в районе аэродромов. Это имеет колоссальное значение. Мы видим каждые 5−10 минут, как меняется состояние атмосферы», — сказал ученый.
Собеседник агентства пояснил, что российские метеорологи получают данные только о состоянии атмосферы над другими странами, но перемещение воздушных масс не обусловлено границами, поэтому эти данные очень важны.
Вильфанд также напомнил, что проблему отсутствия данных от передатчиков, установленных на самолетах, отметил глава Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Талас.