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09:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 10 апреля: наблюдаем за природой

Глухой гром — к затяжным дождям

Источник: Reuters

10 апреля православная церковь почитает преподобного Илариона. Считалось, что к этому дню погода становится совсем теплой, тает последний снег, а на реках начинается ледоход.

В народе существует несколько примет, по которым можно узнать погоду на ближайшие дни и даже на все лето.

Например, если 10 апреля идет дождь, то лето будет теплым и с дождями. А если чибисы летают низко над землей, то лето будет жарким и засушливым.

Сороки сидят на верхушках деревьев — к скорому и долгому теплу. Глухие и продолжительные раскаты грома — к затяжным дождям. Кстати, ухудшения погоды стоит ждать, если солнце перед закатом очень ярко светит, но садится в облака.

Екатерина Гура

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