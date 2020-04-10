Погодные приметы на 10 апреля: наблюдаем за природой
Глухой гром — к затяжным дождям
Глухой гром — к затяжным дождям
10 апреля православная церковь почитает преподобного Илариона. Считалось, что к этому дню погода становится совсем теплой, тает последний снег, а на реках начинается ледоход.
В народе существует несколько примет, по которым можно узнать погоду на ближайшие дни и даже на все лето.
Например, если 10 апреля идет дождь, то лето будет теплым и с дождями. А если чибисы летают низко над землей, то лето будет жарким и засушливым.
Сороки сидят на верхушках деревьев — к скорому и долгому теплу. Глухие и продолжительные раскаты грома — к затяжным дождям. Кстати, ухудшения погоды стоит ждать, если солнце перед закатом очень ярко светит, но садится в облака.
Екатерина Гура