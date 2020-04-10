Тропическим морям предсказали катастрофу через 10 лет
Еще никогда в истории Земля не нагревалась так быстро.
Еще никогда в истории Земля не нагревалась так быстро.
Уже к 2030 году в теплых водах Мирового океана начнутся необратимые катастрофические процессы, если выбросы парниковых газов не будут ограничены, показало крупное исследование, опубликованное в Nature.
В своем исследовании ученые из Великобритании, США и ЮАР разделили земной шар на сегменты площадью в 100 квадратных километров и смоделировали влияние глобального потепления на природу. Они использовали климатические данные за 150 лет и сопоставили их с ареалами обитания больше 30 тысяч видов птиц, млекопитающих, рептилий и рыб.
Исследователи пришли к выводу, что при худшем из сценариев глобального потепления, известном как RCP8.5, пострадают 73% популяций животных. Они вымрут, так как не смогут адаптироваться к росту температур.
Эти процессы человечество начнет наблюдать уже к 2030 году в тропических морях. Недавнее массовое обесцвечивание Большого Барьерного рифа показывает, что они, возможно, уже начались. К 2050 году изменения выйдут за пределы тропических широт.
ООН призывает сократить выбросы парниковых газов к 2030 году на 7,6%. Так глобальное потепление можно будет остановить на отметке 1,5 градуса.
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Анна Лысенко