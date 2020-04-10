Спутник показал, как коронавирус очистил небо над Европой (фото)
Резко сократились вредные выхлопы.
Резко сократились вредные выхлопы.
Данные спутника Sentinel-5P показали резкое сокращение выбросов диоксида азота (NO2) над Европой.
На распространенных Европейским космическим агентством снимках показано разницу между загрязнением атмосферы над Италией и Францией в марте 2019 и 2020 года. Насыщенный красный цвет указывает на области с высокой концентрацией токсичного газа.
Подобные сокращения замечены над Германией, Испанией и другими странами.
Диоксид азота антропогенного происхождения попадает в атмосферу прежде всего в результате сжигания топлива в двигателях внутреннего сгорания. На время строгого карантина дороги в Европе пустуют, что и привело к сокращению вредных выхлопов.
Ранее ученые заявили, что пандемия COVID-19 может привести к крупнейшему снижению выбросов углерода после Второй мировой войны — до 5%.
Анна Лысенко