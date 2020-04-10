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12:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Спутник показал, как коронавирус очистил небо над Европой (фото)

Резко сократились вредные выхлопы.

Источник: ESA

Данные спутника Sentinel-5P показали резкое сокращение выбросов диоксида азота (NO2) над Европой.

На распространенных Европейским космическим агентством снимках показано разницу между загрязнением атмосферы над Италией и Францией в марте 2019 и 2020 года. Насыщенный красный цвет указывает на области с высокой концентрацией токсичного газа.

Источник: ESA

Подобные сокращения замечены над Германией, Испанией и другими странами.

Диоксид азота антропогенного происхождения попадает в атмосферу прежде всего в результате сжигания топлива в двигателях внутреннего сгорания. На время строгого карантина дороги в Европе пустуют, что и привело к сокращению вредных выхлопов.

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Ранее ученые заявили, что пандемия COVID-19 может привести к крупнейшему снижению выбросов углерода после Второй мировой войны — до 5%.

Анна Лысенко

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