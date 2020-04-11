Погодные приметы на 11 апреля: смотрим на березу
В этот день можно узнать, каким будет лето и когда нужно сажать картошку.
В этот день можно узнать, каким будет лето и когда нужно сажать картошку.
В народе 11 апреля наблюдали за деревьями. Если на березе начали распускаться листья — то через неделю температура будет выше 10 градусов, а еще через неделю можно начинать садить картошку. Много сока у березы — к дождливому лету.
Присматривались и к птицам. Много лебедей — к теплой весне, сороки низко вьют гнезда — летом часто будут грозы.
Если 11 апреля пойдет дождь — лето будет урожайное. Дождь сильный — к урожаю овса. Облака движутся быстро — к жаркой погоде.