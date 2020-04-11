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16:46 (мск), источник: Погода Mail.ru

Спутники показали, как цветет Северное море (фото)

Весна наступает не только для растений и животных на суше, но и для фитопланктона — крошечных фотосинтезирующих организмов в морях и океанах.

Источник: NASA

Спутники НАСА Terra и Aqua показали, как активизировался фитопланктон в мелководном шельфовом Северном море.

Участки у побережья Северной Европы и Великобритании кажутся особенно яркими. Это места стока речных вод, которые дают фитопланктону много питательных веществ.

Источник: NASA

Участки вдали от материка выглядят относительно чище. Это не обязательно означает отсутствие фитопланктона. В этих местах вода может хорошо перемешиваться сильными течениями.

Источник: NASA

Анна Лысенко

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