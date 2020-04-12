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10:00 (мск), источник: ТАСС

В Гидрометцентре сообщили, что в регионах юга России ожидаются аномальные холода

Температура будет ниже нормы на четыре градуса.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Температура ниже нормы на 4 градуса ожидает Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Мы прогнозируем, что в Ростовской области, в Краснодарском крае, в Ставрополье температура будет ниже нормы на 2−4 градуса в ближайшие дни», — сообщил он.

По словам Вильфанда, в воскресенье температура в этих регионах будет ниже нормы на 2 градуса, в понедельник — на 4 градуса, во вторник и среду — около нормы, а в четверг — вновь на 4 градуса ниже нормы. «А мы уже и забыли, что температура может быть ниже нормы», — отметил он.

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