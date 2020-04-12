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10:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 12 апреля: каким будет лето

Крестьяне делали прогнозы, наблюдая за деревьями и перелетными птицами.

Источник: Reuters

12 апреля в народе — Ивана Лествичника. В этот день предсказывали погоду на лето.

Если одуванчики расцвели рано — оно будет коротким. На ольхе еще нет листвы, а на березе уже есть — засушливым. Если птицы вьют гнезда на южной стороне — к прохладным летним месяцам. Дикие гуси летят высоко — к дождливой весне и лету. Много сока у березы — лето будет дождливым.

Зацвела черешня — пришло время сеять свеклу и кукурузу.

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