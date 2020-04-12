Погодные приметы на 12 апреля: каким будет лето
Крестьяне делали прогнозы, наблюдая за деревьями и перелетными птицами.
Крестьяне делали прогнозы, наблюдая за деревьями и перелетными птицами.
12 апреля в народе — Ивана Лествичника. В этот день предсказывали погоду на лето.
Если одуванчики расцвели рано — оно будет коротким. На ольхе еще нет листвы, а на березе уже есть — засушливым. Если птицы вьют гнезда на южной стороне — к прохладным летним месяцам. Дикие гуси летят высоко — к дождливой весне и лету. Много сока у березы — лето будет дождливым.
Зацвела черешня — пришло время сеять свеклу и кукурузу.